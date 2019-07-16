Президент «Барыса»: до сих пор ждём ответа Боченски по новому контракту

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал информацию о том, что нападающий Брэндон Боченски решил завершить игровую карьеру.



«Не знаю, можно ли утверждать, что Брэндон завершил карьеру. Мы предложили ему контракт. И до сих пор ждём ответа. Большей суммы, что там указана, мы предложить не можем — у нас тоже есть лимит на бюджет. Если он не завершит карьеру, мы с удовольствием примем его в нашей команде», — приводит слова функционера издание Vesti.kz.



Боченски защищал цвета «Барыса» с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в КХЛ он провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков при показателе полезности «+86». Кроме того Брэндон сыграл 15 матчей на чемпионатах мира в составе сборной Казахстана и записал в свой актив 12 (5+7) очков.



Летом 2017 года Брэндон уже уходил из хоккея, однако вернулся в «Барыс» спустя год. В прошлом сезоне нападающий сыграл 44 матча в регулярном чемпионате, забросив 15 шайб и сделав 19 результативных передач. В 12 играх плей-офф отметился 13 (4+9) очками.