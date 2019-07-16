Из-за контракта Панарина «Рейнджерс» могут обменять Бучневича и Наместникова
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российских нападающих Павла Бучневича и Владислава Наместникова, информирует New York Post. Сообщается, что руководство клуба из Нью-Йорка может таким способом разгрузить платёжную ведомость, которую нагрузил контракт российского новичка Артемия Панарина.
24-летний Бучневич не имеет действующего контракта с клубом, арбитраж назначен на 29 июля. В прошедшем сезоне форвард нередко становился мишенью для критики тренерского штаба. В 64 матчах россиянин записал на свой счёт 38 (21+17) баллов при показателе полезности "-10" и 13 минутах штрафа.
26-летний Наместников в 78 матчах регулярного чемпионата отметился 31 (11+20) очком при показателе полезности "-7".
Бучневич идёт в арбитраж. Кто ещё из русских так решал контрактные споры?
До суда в итоге дошёл только один – Николай Жердев.
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