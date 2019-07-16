Секач: мой русский лучше, чем у легионеров ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Иржи Секач поделился первыми впечатлениями после перехода в стан «армейцев».



«ЦСКА — клуб с большой историей, за который играли всемирно известные хоккеисты, и мне приятно оказаться в нем. Помогали ли мне легионеры «армейцев»? Нет, я сам чаще выступал в роли переводчика, потому что мой русский лучше, чем у них.



Главное — подготовиться к предстоящему сезону. Надеюсь, болельщикам понравится моя игра, а я сделаю все, чтобы оправдать их ожидания», — рассказал нападающий пресс-службе клуба.



У 26-летнего Секача, выступавшего за «Ак Барс», в прошедшем сезоне на счету 47 (23+24) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при полезности «+14». В плей-офф он забил 1 гол в 4 играх.