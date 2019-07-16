«Миннесота» заключила новый контракт с Донато на $ 3,8 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» заключил новое соглашение с нападающим Райаном Донато, информирует официальный сайт команды. 23-летний американский хоккеист поставил подпись по контрактом сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 1,9 млн.
Прошлый сезон нападающий начинал в «Бостон Брюинз», откуда перешел в «Миннесоту». Всего в 56 матчах регулярного чемпионата Донато набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности "-16" и четырёх минутах штрафного времени.
Также новый контракт с «Миннесотой» заключил нападающий Нико Штурм. 24-летний немецкий форвард заключил однолетний контракт с годовой зарплатой $ 874 тыс. За основную команду Штурм сыграл два матча, не набрав очков.
- 16 июля 2019
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