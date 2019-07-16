Генменеджер «Оттавы»: Анисимов внесёт вклад в игру наших спецбригад

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен с «Чикаго Блэкхоукс», в результате которого к его команде присоединился нападающий Артём Анисимов.



«Анисимов — крупный, конкурентоспособный центр, с отличными руками и способностями плеймейкера. Он внесёт вклад в игру наших спецбригад большинства и меньшинства. Мы приобрели игрока, который умеет забивать, но в то же время готов взять на себя ответственность в своей зоне. Нам очень нравится, как он соответствует стилю команды», — приводит слова функционера официальный сайт клуба.



31-летний Анисимов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени. Россиянин проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч. Контракт Анисимова с годовой зарплатой $ 4,55 млн будет действовать ещё два сезона.

«Чикаго» обменял Артёма Анисимова в «Оттаву» на Зака Смита