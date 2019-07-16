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Маклеллан: Врана — техничный игрок и часть будущего «Вашингтона»

Маклеллан: Врана — техничный игрок и часть будущего «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Якубом Враной.

«Якуб — очень техничный игрок, способен на многое и является важной частью нашего будущего. Мы довольны его прогрессом за последние два сезона и с оптимизмом смотрим на его дальнейшее развитие в нашей организации», – приводит слова функционера официальный сайт клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Врана не пропустил ни одной встречи, заработав в 82 матчах 47 (23+24) баллов при показателе полезности "+20" и 27 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 14 минут за матч. В семи играх розыгрыша Кубка Стэнли Врана не заработал ни одного очка.

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