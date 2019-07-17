Мактавиш: мне нравится развивать молодых хоккеистов, поэтому я в «Локомотиве»

Экс-тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крейг Мактавиш рассказал, почему согласился возглавить ярославский «Локомотив», а также отметил молодых игроков команды.
«Мне нравится развивать молодых хоккеистов, поэтому я согласился работать в «Локомотиве». Это была одна из главных причин принять предложение президента клуба. В Ярославле образцово налажена работа по подготовке молодых хоккеистов и их интеграции сначала в молодёжную команду, а потом и в главную. Рассчитываю продолжить это направление. О некоторых молодых игроках команды мне было известно и раньше. Например, нападающий Григорий Денисенко зимой отлично показал себя на молодёжном чемпионате мира. А Илья Коновалов в молодом возрасте уже провёл целый сезон в КХЛ в качестве основного вратаря «Локомотива». Уверен, что и с остальной молодёжью в процессе работы получится познакомиться лучше и дать ей возможность прогрессировать», — приводят слова Мактавиша «Известия».
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