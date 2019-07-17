«Нью-Джерси» заключил новый контракт с Кэрриком на $ 3 млн

«Нью-Джерси Дэвилз» согласовал новый контракт с защитником Коннором Кэрриком, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Соглашение рассчитано на два сезона. Зарплата 25-летнего хоккеиста составит $ 1,5 млн в год. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 3 млн.

В прошлом сезоне Кэррик перешёл в «Дэвилз» по ходу регулярного чемпионата из «Даллас Старз». За «Нью-Джерси» провёл 20 матчей и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-6». В общей сложности в сезоне американский защитник сыграл 34 матча, в которых забросил 2 шайбы и сделал 9 результативных передач.

В сезоне-2018/19 команда Джона Хайнса набрала 72 очка в 82 матчах, не сумев пробиться в плей-офф в шестой раз за последние семь сезонов.