Бакош — о русском языке: нигде специально не учил, просто наши языки похожи

Словацкий нападающий «Адмирала» Мартин Бакош рассказал о знании русского языка.
«Не думаю, что я отлично разговариваю на русском, нигде специально не учил, просто наши языки похожи. Также я играл в «Сочи» и «Куньлуне», там была практика. Это помогает на льду, с партнёрами нет проблем. Владивосток – классный город, арена и раздевалка в полном порядке! Здесь всё хорошо, думаю, и мы как команда должны выступить успешно! Наша цель – плей-офф, а дальше увидим. Главное — попасть в плей-офф!» — цитирует Бакоша официальный сайт приморского клуба.
29-летний Бакош в прошедшем сезоне выступал за ХК «Сочи». В регулярном чемпионате нападающий отыграл 22 матча, в которых набрал 15 (7+8) баллов при показателе полезности "+4" и двух минутах штрафного времени. В среднем Бакош проводил на площадке более 16 минут за матч. В плей-офф Бакош провёл 6 игр. Забросил 1 шайбу и заработал 4 минуты штрафного времени.
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