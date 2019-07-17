Ломако: у «Адмирала» шикарная база на острове. Кормят вкусно

Нападающий «Адмирала» Олег Ломако поделился впечатлениями от жизни на Дальнем Востоке.
«К часовому поясу привык достаточно быстро, в город выбраться пока не удалось, когда была экскурсия, наша группа проходила медосмотр. Планирую в ближайший выходной начать знакомиться с Владивостоком. Вот объездную дорогу до Русского острова изучил досконально. По кампусу гуляли – красиво, прикольно.
Условия у нас отличные, всё хорошо. Раздевалка, спортивное питание, персонал по-другому работает, уровень по сравнению с ВХЛ отличается. В Караганде тоже были созданы прекрасные условия, хороший персонал, руководство, жильё, но, пока что вижу, о том и говорю. Раздевалка здесь совсем другая, летать будем практически постоянно чартерами, как нам сказали – это тоже большой плюс. Шикарная база на острове. Питание в несколько раз лучше, чем в тех клубах, где я был. Очень вкусно кормят.
Что касается хоккейной составляющей, пока трудно о чём-то говорить, мы провели только несколько тренировок, но чувствуется, что скорости выше и решение необходимо принимать быстрей. Подготовка только началась, необходимо во всеоружии подойти к старту чемпионата. В субботу и воскресенье у нас первые игры, будем показывать себя. Ребята мне сказали, что во Владивостоке очень сильно любят хоккей, ходят на игры. Так что ждём всех 20 и 21 июля на матчах с «Ермаком»», — цитирует Ломако официальный сайт приморского клуба.
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