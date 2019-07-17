Гулявцев: за лишние килограммы после отпуска предусмотрены штрафы

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал выход команды из отпуска и рассказал о селекционной работе.
«По состоянию на вторник в нашем лагере — 41 хоккеист, с первого же дня началась хорошая работа, все расписано даже не по часам, а по минутам. Ещё весной хоккеисты „Амура“ получили от тренерского штаба рекомендации — как держать себя в тонусе. Также всем известно, что за лишние килограммы после отпуска предусмотрены штрафы. В принципе мы довольны тем, что увидели и на медосмотре, и на первых тренировках.
Всё покажет лёд, но мы в целом довольны. У нас очень высокая конкуренция в линии нападения, сформирована вратарская линия. Может быть, есть ещё одна позиция в обороне, но селекционная работа в этом направлении не останавливается. Не отказались бы от одного игрока обороны для второй-третьей пары, может быть, праворукого. Но нужно понимать, что это амплуа — самое дефицитное в нашем хоккее», — цитирует Гулявцева Russia-Hockey.
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