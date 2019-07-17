Задоров — критикам: говорю то, что думаю. Ничего с этим не сделаете

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал высказывания в свой адрес за критику ситуации в России.
«Не буду называть все имена, но эти эксперты работают на публику. Болельщики их читают, игроки — и все смеются. Мне тоже смешно. Нормальный человек, не в розовых очках — он всё видит сам. А я такой человек, что не люблю молчать. Обязательно выскажусь.
Кто-то мне хочет заткнуть рот. Что это пропаганда, что я американизировался. Но это снова вызывает смех. Я ведь понимаю, что это полный бред. Если человеку не пофиг на свою страну и на то, что происходит, он должен высказываться и что-то менять. Это мой путь. Потому что я публичный человек, как и Артемий Панарин. Мы не боимся выражать своё мнение.
Не хочу переходить на личности и отвечать этим людям. Но буду гнуть свою линию, говоря, что я думаю. Ничего с этим не сделаете. Или согласитесь со мной, или покритикуете, или мимо ушей пропустите. Но это и есть свобода мнений», — цитирует Задорова «Матч ТВ».
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