«Автомобилист» представил альтернативную форму для предсезонных матчей

«Автомобилист» в своём официальном «твиттере» представил альтернативную форму для предсезонных матчей.
Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
С 18 июля по 1 августа уральский клуб проведёт сборы в Чехии, после чего отправится в Нур-Султан на Кубок президента Республики Казахстан (7-11 августа). В турнире также примут участие «Барыс», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».
С 14 по 19 августа «Автомобилист» будет работать в Екатеринбурге, а с 20 по 24 августа примет участие в Кубке Латвийской железной дороги в Риге. В столице Латвии также выступят рижское «Динамо», «Ак Барс», «Локомотив» и минское «Динамо».
27 августа уральцы проведут товарищеский матч с «Салаватом Юлаевым», а затем продолжат подготовку к новому сезону в Екатеринбурге.
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