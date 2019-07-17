Арбитр Цыплаков: наступающий сезон станет для меня последним
Арбитр Континентальной хоккейной лиги Юрий Цыплаков заявил, что следующий сезон станет для него последним в качестве арбитра.
«Сегодня несколько грустный день, так как наступающий сезон для меня станет последним в качестве арбитра КХЛ. Говорят, что счастлив тот, кто с радостью идёт на работу и с радостью возвращается домой. Последние двадцать лет я был счастливым человеком! В новом сезоне нас ждёт серьёзное изменение правил, но для этого и нужны сборы, чтобы обкатать все новинки. К тому же у нас будут предсезонные матчи, где отработаем новые правила на практике», — цитирует Цыплакова официальный сайт КХЛ.
49-летний арбитр за карьеру в лиге отсудил 369 матчей в регулярном чемпионате и 16 игр плей-офф.
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