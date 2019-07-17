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Стали известны сочетания звеньев на тренировке «Авангарда»

Стали известны сочетания звеньев на тренировке «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» проводит первую тренировку после выхода из отпуска, сообщается в официальном «твиттере» команды.

Вратари: Бобков, Судницин

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Кошелев
Манухов — Франсон, Шумаков — Семёнов — Щербак
Чудинов — Войнов, Потапов — Грачёв — Дедунов
Пивцакин — Спиценко, Яремчук — Стась — Манукян
Бондарев — Мартынов, Грицюк — Пьянов — Ковалёв

План подготовки «ястребов»:

17-26 июля — тренировки на арене в Балашихе;
29 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;
3-8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;
9-14 августа — тренировки на арене в Балашихе;
15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;
21-26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;
27-31 августа — тренировки на арене в Балашихе.

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