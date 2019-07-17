Стали известны сочетания звеньев на тренировке «Авангарда»

«Авангард» проводит первую тренировку после выхода из отпуска, сообщается в официальном «твиттере» команды.

Вратари: Бобков, Судницин

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Кошелев

Манухов — Франсон, Шумаков — Семёнов — Щербак

Чудинов — Войнов, Потапов — Грачёв — Дедунов

Пивцакин — Спиценко, Яремчук — Стась — Манукян

Бондарев — Мартынов, Грицюк — Пьянов — Ковалёв

План подготовки «ястребов»:

17-26 июля — тренировки на арене в Балашихе;

29 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;

3-8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;

9-14 августа — тренировки на арене в Балашихе;

15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;

21-26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;

27-31 августа — тренировки на арене в Балашихе.