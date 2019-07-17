Стали известны сочетания звеньев на открытой тренировке «Трактора»

«Трактор» провёл открытую тренировку для представителей средств массовой информации, информирует «Челябинский хоккейный портал».
17 июля – третий активный тренировочный день «Трактора» в новом сезоне. Команда занимается в стандартном режиме: 1,15 часа на льду и полтора в зале. 20 июля чёрно-белые отправятся в Марибор, где пройдёт второй этап сборов.
Основной состав команды занимался в следующих сочетаниях:
Вратари: Демченко, Мыльников
«Красные»: Меньшиков — Бородкин, Карлин — Попов — Косов;
«Белые»: Терещенко — Виртанен, Седлак — Шаров — Томас;
«Черные»: Бэйлен — Калинин, Глинкин — Малыхин — Кручинин.
Во второй группе занималось больше молодёжи, которая также поедет с основным составом в Словению. Там же присоединится к команде и Томаш Гика.
«Ребята подошли к сезону хорошо готовыми. Игроки получили программу подготовки на пять недель, и по её итогам было проведено комплексное тестирование. Была, конечно, пара человек, пришедших, так сказать, с пляжа. Они отправились готовиться к сезону в Высшую лигу. Мы разделили состав на группы по одной причине – молодёжи, не имеющей большого опыта в предсезонной подготовке КХЛ, сложнее. Они собрались пораньше и тщательнее готовятся к Марибору», — прокомментировал выход команды из отпуска Петерис Скудра.
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