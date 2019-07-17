Скудра — о расторжении контракта с Полыгаловым: это вопрос к руководству

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал о выходе челябинской команды из отпуска и ответил на вопрос о расторжении контракта с Игорем Полыгаловым.

«Мы стали быстрее, моложе и наглее. Это требование современного хоккея. Так же как и с вопросом кроссов. Современному хоккеисту противопоказано бегать большие дистанции. Мы бережём колени и спины игроков, используем велотренажеры, но, поверьте, это не сказывается на уменьшении объёма работы. Через пару дней переедем в Словению. Там объём будет ещё больше. 3 августа сыграем с соперником из Венгрии – это то, что нужно в конце тяжёлых сборов.

Полыгалов? Я не занимаюсь селекцией. Это вопрос к руководству. Пятый легионер? Мы постоянно анализируем рынок и возьмём только того человека, который сможет усилить команду здесь и сейчас», — цитирует Скудру «Челябинский хоккейный портал».