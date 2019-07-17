Попов: предложения были, но «Трактор» был приоритетным вариантом

Нападающий «Трактора» Андрей Попов прокомментировал возвращение в челябинский клуб.

«Конечно, рад вернуться в родной город. У меня были еще предложения, но Челябинск был приоритетным вариантом. Понятно, что все ждут воссоединения нашей связки с Антоном Глинкиным, но тренерам виднее. Если они увидят, что мы продуктивнее с другими партнерами, то, конечно, будет так», — цитирует Попова «Челябинский хоккейный портал».

Попов является воспитанником хоккейной школы «Трактор». С начала карьеры и до конца сезона-2015/16 выступал за чёрно-белых, с которыми выиграл Кубок континента, а также завоевал бронзовые и серебряные медали КХЛ. С 2016 по 2019 год играл за «Ак Барс». В сезоне-2017/18 стал с казанским клубом обладателем Кубка Гагарина.

