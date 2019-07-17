Тренер «Локомотива» Уваев: интересно посмотреть молодых ребят на фоне Кронвалля

Тренер «Локомотива» Вячеслав Уваев прокомментировал выход команды из отпуска. «Железнодорожники» провели двустороннюю игру между «красными» и «белыми», на лёд с обеих сторон выходили по три пятёрки.

«В таких тренировочных играх мы просматриваем ребят. Большая группа молодёжи, влились игроки основного состава. Пытаемся понять общую картину, общую оценку состояния игроков. Эти матчи как раз и существуют для этого. Линия защитников у нас укомплектована, интересно посмотреть молодых ребят на фоне наших лидеров — Кронвалля и Накладала.

Да, уже понятна роль каждого человека в тренерском штабе. Скажем так, я буду работать с защитниками и отвечать за меньшинство. Естественно, буду и доносить мысли Мактавиша до ребят. Это тоже будет моей задачей. Приглашение в топовый клуб всегда значимо. Оговаривали какие-то моменты с руководством, но понятно, что я был согласен на предложение», — сказал Уваев в эфире клубного телевидения.