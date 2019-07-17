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Лучший снайпер «Сибири» сезона-2018/19 Романцев продлил контракт с клубом

Лучший снайпер «Сибири» сезона-2018/19 Романцев продлил контракт с клубом
Хоккей / КХЛ 0

Лучший снайпер «Сибири» сезона-2018/19 Данил Романцев продлил контракт, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба. Предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2020 года. Теперь контракт продлён ещё на один сезон.

Хоккеист является воспитанником ярославского «Локомотива», в составе которого дебютировал в КХЛ в сезоне-2013/14. Также нападающий выступал за «Югру», «Нефтехимик» и Амур». В минувшем сезоне Данил принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись 14 заброшенными шайбами и 6 голевыми передачами.

Всего на счету 26-летнего нападающего 32 (18+14) очка в 178 матчах регулярки КХЛ. Один раз игрок принял участие в матче Кубка Гагарина. Общий показатель полезности составляет "-23".

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