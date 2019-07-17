Умарк: отпуск был слишком коротким

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал выход из отпуска. Сегодня, 17 июля, игроки в полном составе собрались на «Уфа-Арене» и провели первое общекомандное собрание, после чего состоялось ледовое занятие.
«Отпуск прошёл хорошо, но, как по мне, он был слишком коротким, но я рад вернуться в Уфу. Теперь у меня двое детей, так что на отдыхе было весело.
Костяк команды и тренерский штаб сохранились. Думаю, что и с новыми игроками мы сможем выстроить такой хоккей, какой был у нас в конце прошлого сезона. Мы должны играть успешно с самого начала чемпионата.
Чувствую себя отлично. Пока не пробовал новые коньки. На льду дышалось очень комфортно, правда, рукам пока не привычно, но скоро всё снова будет в порядке», — цитирует Умарка официальный сайт уфимского клуба.
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