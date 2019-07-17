Хартли — игрокам: мы не играем за «Авангард», мы – это и есть «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли выступил с речью перед игроками омской команды.

«Ну что же, ребята, я рад вернуться! Вкратце скажу о прошлом сезоне. Мы создали свою идентичность, и очень хорошую. Мы построили настоящую крепкую семью. Но нужно сделать ещё один большой шаг вперёд. Добро пожаловать новым игрокам и сотрудникам. Мы стараемся быть последовательными. Год за годом мы хотим выстраивать команду с помощью лидеров, с помощью молодых игроков. И лишь одна мысль у нас в головах – Кубок Гагарина. Это единственное, что имеет значение. Мы не играем за «Авангард», мы не работаем на «Авангард», мы – это и есть «Авангард». «Авангард» – это семья. Мы – семья, нет разделения на руководителей и игроков. Мы все заодно. Коммуникация, которую мы выстроили в прошлом сезоне, останется прежней.



Перед всеми нами стоит новый вызов, нам нужно стать ещё лучше. Нас поддерживают болельщики по всей России, по всему миру. Мы знаем, какой путь нужно пройти, чтобы прийти к успеху. Начинаем долгий марафон – тренировочные сборы, 62 матча, которые приведут нас туда, где мы хотим быть. Будет много хороших дней, но будут и плохие, надеюсь, их будет немного. Мы знаем, что всё не может идти гладко. Мы будем готовы, будем держаться друг за друга, показывать непревзойдённое отношение и трудолюбие, внимание к деталям – вот на чём всё будет строиться. Наша задача – подготовить вас, научить, ваша задача — играть. Именно вы являетесь действующими лицами, мы – актёры второго плана. Именно благодаря вам мы можем добиться успеха.



В нашей команде много лидеров, и мы будем это культивировать — для того, чтобы молодые игроки понимали, к чему стремиться и на кого равняться в нашем деле. Мы проведём индивидуальные встречи с каждым игроком в ходе тренировочных сборов. Мы хотим знать наших игроков. Нам важно знать, какой ты игрок, но ещё важнее знать, какой ты человек, какая у тебя семья. В «Авангарде» всё не ограничивается хоккеем, здесь вся жизнь, поэтому ваши семьи для нас также важны. Желаем всем большой удачи! Приступаем к работе. Шаг номер один – подготовка к первому матчу регулярного чемпионата. У нас ещё очень много времени, будем тренироваться, работать изо всех сил, чтобы быть в полной готовности», — цитирует Хартли официальный сайт омского клуба.