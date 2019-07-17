Кубок Гагарина, СКА, «Динамо Санкт-Петербург» и КХЛ на VK Fest

В рамках VK Fest, который пройдёт 20 и 21 июня в парке 300-летия Санкт-Петербурга, будут организованы несколько зон от хоккейных клубов и КХЛ.
В пространстве КХЛ в зоне «Спорт» можно будет проверить силу броска, сделать фото в хоккейной форме и с узнаваемыми трофеями, принять участие в необычных хоккейных конкурсах с подарками. В специальной фотозоне будет представлен Кубок Гагарина.
Гостей площадки СКА ждёт шоу «Штанга за СКА», мастер-классы по черлидингу от «СКА Систерс», маскот команды Конь-Огонь, Белые ходоки, а также хоккейная адаптация железного трона.
Хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург» проведёт решающие матчи Dynamo Cyber Cup по NHL 19. Можно будет не просто понаблюдать за игрой других в лаундж-зоне, но и попробовать свои собственные силы. Атмосферу кибертурнира дополнит live-трансляция на большом экране, профессиональные комментаторы и танцы группы поддержки. А в перерывах все гости площадки смогут испытать хоккейные аттракционы, перевоплотиться в яркого болельщика, получить крутой контент для своих аккаунтов и подарки от «Динамо».
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