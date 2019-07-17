Бурмистров: финал Восточной конференции не предел «Салавата». Цель – победа!

27-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился впечатлениями от минувшего сезона в стане уфимцев и рассказал о шансах в борьбе с московским ЦСКА.



«Прошлогодний финал Восточной конференции? Считаю, что это не предел для нас. Когда я только пришёл в «Салават», у нас были определённые проблемы, не всё получалось. В «регулярке» мы заняли только шестое место. Однако постепенно наращивали темп, находили свою игру и в итоге дошли до финала конференции. Теперь цель одна – победа в плей-офф!



Что было бы, если бы в финале Кубка Гагарина играли мы, а не «Авангард»? Думаю, что попортили бы нервы «армейцам» и навязали им борьбу. Мы готовы играть с любым соперником. Реально ли бороться с таким ЦСКА? Знаете, у них же по сравнению с прошлым сезоном не слишком сильно изменился состав. Бороться можно с любой командой, у всех бывают свои сильные и слабые места. Думаю, мы бы тщательно разобрали соперника. В «Салавате» сложился отличный коллектив, способный решать самые высокие задачи», — рассказал Бурмистров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«В «Салавате» к «зелёному дерби» относятся серьёзнее, чем в «Ак Барсе» Форвард уфимцев Александр Бурмистров рассказал о подготовке к сезону-2019/20 и поделился впечатлениями от рынка свободных агентов НХЛ.