Новички «Локомотива» определились с игровыми номерами на сезон-2019/20

Ярославский «Локомотив» в своём «твиттере» огласил игровые номера, под которыми будут выступать новички клуба в следующем сезоне.



Защитник Романом Савченко, подписавший с командой однолетнее соглашение, выбрал 2-й номер. 36-летний форвард Александр Свитов, выигрывавший Кубка Гагарина в сезоне 2017/2018 в составе «Ак Барса», будет выступать под 15-м номером.



Также из казанского клуба вернулся и воспитанник «Локомотива» Михаил Сидоров. Защитник, проведший в «Ак Барсе» четыре года, выбрал 31-й номер. Ещё один воспитанник ярославцев – голкипер Александр Лазушин – будет выступать под 88-м номером, а форвард Александр Полунин – под 99-м.



Определились с игровыми номерами на сезон-2019/20 и легионеры «Локомотива». Стефан Да Коста взял 77-й номер, Антон Ландер – 58-й, а Тай Ратти – 80-й.



Дядька-наставник с большими кулаками. Зачем Свитов нужен «Локомотиву»? Харизматичный и опытный хоккеист за небольшие деньги.