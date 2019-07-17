Бурмистров: не назвал бы Цулыгина мягким. Когда нужно, он может сделать втык

27-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился мнением о тренере Николае Цулыгине, а также поделился мнением, что в Уфе и Казани по-разному относятся к «зелёному дерби».
«Цулыгин – мягкий специалист? Мне сложно оценивать, мягкий он или строгий. Когда нужно, он тоже может сделать втык и замечание. Поэтому я не стал бы называть его каким-то мягким. Это молодой тренер, который, несмотря на возраст, уже добился определённого результата. Наша же задача – выходить на лёд и выполнять его установку.
Каково это — участвовать в «зелёном дерби» с обеих сторон? Эмоции непередаваемые! Атмосфера на трибунах, драйв — всё это остаётся в твоей памяти навсегда. Могу сказать, что в «Салавате» к «зелёному дерби» относятся серьёзнее, чем в «Ак Барсе». В следующем сезоне мы будем много играть друг с другом и, разумеется, я буду делать всё для победы Уфы», — рассказал Бурмистров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 17 июля 2019
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