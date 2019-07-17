НХЛ составила топ-5 лучших аккаунтов российских хоккеистов в «Инстаграме»

В русскоязычной версии официального сайта НХЛ появился список пяти лучших инстаграм-аккаунтов хоккеистов из России, выступающих в североамериканской лиге.



Пятое место занял форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук. В материале говорится, что страница россиянина – «образцово-показательный аккаунт хоккейной звезды и главы большой семьи». Следом располагается недавно перебравшийся во «Флориду Пантерз» голкипер Сергей Бобровский. Сайт НХЛ считает, что долгое время вратарь не был активен в социальных сетях, однако ситуацию изменил приход Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».



Тройку призёров замкнул нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. «Видно, что «Инстаграм» Малкин ведёт сам и ему это нравится», — отмечают в материале. Второе место занял форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, часто публикующий фото и видео со своего отдыха, а также коммерческие посты.



Победу ожидаемо одержал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. «Поездки на тракторах, интервью с колпинским дедом, прямые эфиры с Александром Радуловым и все эти бесконечные танцы с Бобровским обеспечивают Панарину уверенное первое место, хотя скорый переезд на корпоративный Манхэттен вызывает у его фолловеров понятную тревогу», — говорится в материале на сайте лиги.

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