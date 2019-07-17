Сын словацкого хоккеиста Петера Бондры подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар»

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» заключил пробный контракт со словацким нападающим Давидом Бондрой. Сообщение об успешном итоге переговоров опубликовано в официальном новостном аккаунте пресс-службы КХЛ в «Твиттере».



26-летний форвард ранее выступал у себя на родине в клубе «Попрад». Нападающий вызывался в национальную сборную Словакии на домашний чемпионат мира—2019, прошедший в Братиславе и Кошице. Форвард принял участие в двух встречах, отметившись одной заброшенной шайбой в матче с командой Великобритании, которую словаки обыграли со счётом 7:1.



Его отец, Петер Бондра, является чемпионом мира 2002 года. С 1990 по 2004 год он выступал в составе «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ Петер Бондра отыграл более 1000 матчей, в которых забросил более 500 шайб.