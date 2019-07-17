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НХЛ назвала топ-10 лучших моментов с участием Никиты Кучерова в сезоне-2018/19

НХЛ назвала топ-10 лучших моментов с участием Никиты Кучерова в сезоне-2018/19
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ составила подборку из 10 лучших моментов российского форварда клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в минувшем сезоне. Видео можно посмотреть в официальном аккаунте лиги на YouTube.

В топ-10 оказались восемь голов, забитых нападающим в основное время и в оветайме, а также две шайбы, которые россиянин забросил в серии послематчевых буллитов.

По итогам минувшего сезона Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, попутно установив рекорд для российских хоккеистов. Помимо этого Никита получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Российский форвард получил 164 первых места из 171 в опросе, по итогам которого и стал известен обладатель приза, вручаемого самому ценному игроку. Три человека поставили Никиту на второе место, два — на третье, ещё два — на четвёртое.

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