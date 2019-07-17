Хартли – о переходе на финские площадки: маленький лёд – плюс для «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о первом после выхода из отпуска занятии команды, а также поделился мыслями о переходе на площадку финского типа.



«Главная задача первой тренировки – собрать команду. У нас был хороший отпуск, появились новички. Сегодня мы провели собрание, потом покатались. Было много упражнений на катание, ведь мы не хотим, чтобы наши ребята получили травмы уже на старте предсезонки.



Как повлияет на игру переход на финскую площадку? Думаю, нам это поможет играть в давление, так что маленький лёд – это плюс для нас», — рассказал Хартли в интервью для клубного YouTube-канала «Авангарда».



В прошедшем сезоне омичи дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. В ходе плей-офф «ястребы» прошли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).

