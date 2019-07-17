Щербак: «Авангард» — топовая команда. Ставим самые высокие задачи

23-летний новичок «Авангарда» Никита Щербак, вернувшийся в Россию из НХЛ, где выступал за «Лос-Анджелес», поделился ожиданиями от нового сезона в составе клуба из Омска.



«Команда у нас хорошая, топовая, поэтому ставим самые высокие задачи. Перед собой тоже ставлю самые высокие задачи: как можно лучше провести сезон, помочь команде, персонально стать лучше, работать над всеми качествами, во всём добавлять, учиться, набирать в ходе сезона, прибавлять и добиваться цели», — сказал Щербак в интервью для клубного YouTube-канала «Авангарда».



Российский нападающий подписал контракт с «ястребами» сроком на три сезона. Щербак провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ на счету нападающего в восьми встречах одна заброшенная шайба при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени.

Никита Щербак подписал трёхлетний контракт с «Авангардом»