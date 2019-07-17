«Теперь это сырная тарелка». Защитник «Блюз» доверху наполнил Кубок Стэнли едой

Кубок Стэнли продолжает путешествовать по миру с хоккеистами «Сент-Луис Блюз». На сей раз трофей на день достался защитнику Роберту Бортуццо.



Хоккеист вместе со своими друзьями отпраздновал это событие поездкой на катере. Бортуццо решил использовать Кубок Стэнли в качестве тарелки, наполнив чашу сыром, мясом и другими продуктами питания. «Теперь это сырная тарелка», — говорится в посте официального аккаунта «Сент-Луис Блюз», опубликовавшего фото игрока с трофеем.

На этом Бортуццо не остановился. Надев игровой свитер, «Сент-Луиса» прокатился на доске, привязанной к катеру. Его друзья в это время радостно поднимали трофей над головой.

Напомним, за день до этого нападающий «Сент-Луиса» Робби Фаббри накормил собак спагетти с фрикадельками из Кубка Стэнли.

Нападающий «Сент-Луиса» Робби Фаббри накормил собак спагетти из Кубка Стэнли