Козлов: многому научился у Хартли как игрок. Теперь буду помогать ему как тренер

Известный российский хоккеист, а ныне тренер Вячеслав Козлов, вошедший в штаб омского «Авангарда», поделился впечатлениями от прихода в клуб, а также рассказал о подготовке команды к новому сезону.



«Я играл под руководством Боба Хартли в «Атланте», и мне очень приятно, что теперь буду ему помогать. Он многому меня научил как игрока. Обязанности? Буду отвечать за большинство, но, думаю, будем какие-то совместные решения принимать, советоваться, потому что главный тренер отвечает за всё», — рассказал Козлов в интервью для клубного YouTube-канала «Авангарда».



47-летний специалист заключил контракт с клубом из Омска сроком на один сезон. В минувшем сезоне Козлов работал в родном Воскресенске, где начинал спортивную карьеру. Специалист занимал пост тренера «Химика».