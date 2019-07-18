Ишматов: СКА предстоит перестройка, но Кагарлицкий и Ткачёв внушают оптимизм

Заслуженный тренер Рафаил Ишматов прокомментировал трансферную политику ХК СКА.



«Команде предстоит непростая перестройка, но индивидуальные качества Кагарлицкого и Ткачёва внушают оптимизм. Оба умеют делать разницу на льду, индивидуально решать эпизоды.



А Кемппайнен показал себя отличным центрфорвардом, способным раздавать передачи и организовывать атаки. Он был одним из ключевых творцов успехов уфимцев в плей-офф.



Но, конечно, когда теряешь таких ребят, как Дацюк и Гусев, играть очень непросто. Хотя Дацюк уже и не молод, но мастерство и понимание хоккея у него до сих пор фантастическое. Думаю, «Автомобилист» не раз извлечет пользу из возвращения в Екатеринбург такого мастера», — цитирую Ишматова «Известия».

Ишматов — об инициативе СКА: важно удержать как можно больше сильных хоккеистов