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Ишматов: СКА предстоит перестройка, но Кагарлицкий и Ткачёв внушают оптимизм

Ишматов: СКА предстоит перестройка, но Кагарлицкий и Ткачёв внушают оптимизм
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер Рафаил Ишматов прокомментировал трансферную политику ХК СКА.

«Команде предстоит непростая перестройка, но индивидуальные качества Кагарлицкого и Ткачёва внушают оптимизм. Оба умеют делать разницу на льду, индивидуально решать эпизоды.

А Кемппайнен показал себя отличным центрфорвардом, способным раздавать передачи и организовывать атаки. Он был одним из ключевых творцов успехов уфимцев в плей-офф.

Но, конечно, когда теряешь таких ребят, как Дацюк и Гусев, играть очень непросто. Хотя Дацюк уже и не молод, но мастерство и понимание хоккея у него до сих пор фантастическое. Думаю, «Автомобилист» не раз извлечет пользу из возвращения в Екатеринбург такого мастера», — цитирую Ишматова «Известия».

Ишматов — об инициативе СКА: важно удержать как можно больше сильных хоккеистов
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