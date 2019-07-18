Пашков: ЦСКА готов к защите титула, команда укомплектована под завязку

Олимпийский чемпион, бывший вратарь ЦСКА и тренер Александр Пашков оценил трансферную политику столичного клуба.



«Никаких резких шагов со стороны руководителей клуба ситуация не требует. В последние два года команда укомплектована под завязку, тренеры уже давно определились, кто подходит им под игровую концепцию, и отсеяли лишних. Два выхода в финал Кубка Гагарина и победа в нём подразумевают усиление отдельных позиций.



Лидеры в лице Капризова, Сорокина, Григоренко были на контрактах. Андронова и Телегина удалось продлить. А Киселевич и Секач — хорошее дополнение к сложившемуся коллективу. Тем более Киселевич всего год не был в ЦСКА — ему даже адаптироваться не надо к требованиям команды.



В общем, клуб готов к защите титула», – цитируют Пашкова «Известия».