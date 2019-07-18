Пашков: ЦСКА готов к защите титула, команда укомплектована под завязку

Олимпийский чемпион, бывший вратарь ЦСКА и тренер Александр Пашков оценил трансферную политику столичного клуба.
«Никаких резких шагов со стороны руководителей клуба ситуация не требует. В последние два года команда укомплектована под завязку, тренеры уже давно определились, кто подходит им под игровую концепцию, и отсеяли лишних. Два выхода в финал Кубка Гагарина и победа в нём подразумевают усиление отдельных позиций.
Лидеры в лице Капризова, Сорокина, Григоренко были на контрактах. Андронова и Телегина удалось продлить. А Киселевич и Секач — хорошее дополнение к сложившемуся коллективу. Тем более Киселевич всего год не был в ЦСКА — ему даже адаптироваться не надо к требованиям команды.
В общем, клуб готов к защите титула», – цитируют Пашкова «Известия».
- 18 июля 2019
-
10:13
-
10:03
-
09:46
-
08:48
-
08:44
-
07:21
-
05:09
- 17 июля 2019
-
23:48
-
23:12
-
22:48
-
22:21
-
21:51
-
21:20
-
20:54
-
20:28
-
19:57
-
19:40
-
19:07
-
18:48
-
18:23
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
16:56
-
16:31
-
16:14
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:06
-
13:40
-
13:35