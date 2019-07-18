Паре: здорово оказаться в команде с Костицыными — раньше играл только против них

Новичок минского «Динамо» Франсис Паре рассказал о ассоциациях, которые у него возникают при упоминании Беларуси.
«О Беларуси раньше знал не так много. В первую очередь знал, что оттуда Костицыны. Я родился в Лемуане — это пригород Монреаля и до сих пор остаюсь большим фанатом «Канадиенс». Пару раз доводилось играть против братьев, но в одной команде — никогда. Здорово, что сейчас мы оказались вместе. Это забавные ощущения для поклонника «Монреаля».
Еще, разумеется, знаю, что Минск — отличный город с прекрасной ареной и замечательными болельщиками. Это видно каждый раз, когда приезжаешь в вашу столицу.
Грабовский? Да, это тоже великолепный игрок. Но… он ушел из «Монреаля» в «Торонто». Поэтому при слове «Беларусь», у меня первым делом возникают мысли о Костицыных», — цитирует Паре официальный сайт минчан.
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