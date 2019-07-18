Ландер: буду играть там, где мне скажет тренер
Нападающий сборной Швеции и ярославского «Локомотива» Антон Ландер рассказал об адаптации в новой команде.
«Я буду играть там, где мне скажет тренер. Пока всё хорошо, мы ищем взаимопонимание и «химию». Неплохо, что два центра играют в одном звене, очень рад играть вместе со Стефаном (Крунвалль. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Ландера пресс-служба клуба.
Напомним, игроком «Локомотива» швед стал в начале мая, подписав двухлетнее соглашение. В сезоне-2018/19 Ландер выступал в составе казанского «Ак Барса». В 39 матчах Континентальной хоккейной лиги он отметился 10 голами и 20 результативными передачами при показателе полезности «+19». В плей-офф шведcкий форвард набрал 2 (1+1) очка в четырёх играх.
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