Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков объявил о завершении карьеры

Известный российский нападающий Алексей Цветков объявил о завершении игровой карьеры.
«Моя игровая карьера завершена. Понял об этом ещё в том году, когда уже не поступало предложений. Удивлён ли я, что это произошло после довольно успешного сезона в «Сочи»? Наверное, омоложение идёт в командах, поэтому всё так и произошло.
Самое яркое воспоминание – это победа с московским «Динамо»? На самом деле каждый день, проведённый в хоккее, каждую тренировку можно отнести к ярким воспоминаниям. А выигрывать — всегда шикарно, это понятно.
Конечно, мне бы хотелось остаться в хоккее. Тренер или менеджер? Всё зависит от предложений. Мне больше по душе менеджерская работа, но повторюсь, что тут всё будет зависеть от конкретных предложений», – сказал Цветков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Алексей Цветков начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе череповецкой «Северстали», отыграв до этого несколько лет в фарм-клубе. В 2010 году Алексей вместе с ХК МВД завоевал серебряные награды чемпионата КХЛ, став также лучшим бомбардиром своей команды в плей-офф. В 2013 году опытный нападающий выиграл Кубок Гагарина в составе московского «Динамо». Именно Цветков стал автором решающего гола в финале Кубка Гагарина с «Трактором». Последним клубом в карьере 37-летнего хоккеиста стал ХК «Сочи» (сезон-2017/18).
- 18 июля 2019
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:02
-
13:57
-
13:25
-
12:50
-
12:08
-
11:38
-
11:11
-
10:45
-
10:13
-
10:03
-
09:46
-
08:48
-
08:44
-
07:21
-
05:09
- 17 июля 2019
-
23:48
-
23:12
-
22:48
-
22:21
-
21:51
-
21:20
-
20:54
-
20:28
-
19:57
-
19:40
-
19:07
-
18:48
-
18:23
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
16:56