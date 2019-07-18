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Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков объявил о завершении карьеры

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков объявил о завершении карьеры
Хоккей / КХЛ 0

Известный российский нападающий Алексей Цветков объявил о завершении игровой карьеры.

«Моя игровая карьера завершена. Понял об этом ещё в том году, когда уже не поступало предложений. Удивлён ли я, что это произошло после довольно успешного сезона в «Сочи»? Наверное, омоложение идёт в командах, поэтому всё так и произошло.

Самое яркое воспоминание – это победа с московским «Динамо»? На самом деле каждый день, проведённый в хоккее, каждую тренировку можно отнести к ярким воспоминаниям. А выигрывать — всегда шикарно, это понятно.

Конечно, мне бы хотелось остаться в хоккее. Тренер или менеджер? Всё зависит от предложений. Мне больше по душе менеджерская работа, но повторюсь, что тут всё будет зависеть от конкретных предложений», – сказал Цветков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Алексей Цветков начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе череповецкой «Северстали», отыграв до этого несколько лет в фарм-клубе. В 2010 году Алексей вместе с ХК МВД завоевал серебряные награды чемпионата КХЛ, став также лучшим бомбардиром своей команды в плей-офф. В 2013 году опытный нападающий выиграл Кубок Гагарина в составе московского «Динамо». Именно Цветков стал автором решающего гола в финале Кубка Гагарина с «Трактором». Последним клубом в карьере 37-летнего хоккеиста стал ХК «Сочи» (сезон-2017/18).

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