Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков объявил о завершении карьеры

Известный российский нападающий Алексей Цветков объявил о завершении игровой карьеры.



«Моя игровая карьера завершена. Понял об этом ещё в том году, когда уже не поступало предложений. Удивлён ли я, что это произошло после довольно успешного сезона в «Сочи»? Наверное, омоложение идёт в командах, поэтому всё так и произошло.



Самое яркое воспоминание – это победа с московским «Динамо»? На самом деле каждый день, проведённый в хоккее, каждую тренировку можно отнести к ярким воспоминаниям. А выигрывать — всегда шикарно, это понятно.



Конечно, мне бы хотелось остаться в хоккее. Тренер или менеджер? Всё зависит от предложений. Мне больше по душе менеджерская работа, но повторюсь, что тут всё будет зависеть от конкретных предложений», – сказал Цветков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.



Алексей Цветков начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе череповецкой «Северстали», отыграв до этого несколько лет в фарм-клубе. В 2010 году Алексей вместе с ХК МВД завоевал серебряные награды чемпионата КХЛ, став также лучшим бомбардиром своей команды в плей-офф. В 2013 году опытный нападающий выиграл Кубок Гагарина в составе московского «Динамо». Именно Цветков стал автором решающего гола в финале Кубка Гагарина с «Трактором». Последним клубом в карьере 37-летнего хоккеиста стал ХК «Сочи» (сезон-2017/18).