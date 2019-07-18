Опубликован проект строительства новой арены «Авангарда», информирует «Омск Город 55».



По заказу хоккейного клуба «Авангард» московское архитектурное бюро ABD architects подготовило проект новой «Арены Омск». По информации источника, именно этот проект обсуждался недавно на закрытом совещании с участием представителей «Авангарда» и региональной власти.



Проектом предусмотрена светодиодная панель по примеру лучших спортивных сооружений России и Европы. В дни побед «ястребов» стадион будет окрашиваться в цвета клуба. По бокам виднеются надписи «Запад» и «Восток», над которыми парит ястреб. Видимо, это символизирует новую глобальную маркетинговую стратегию команды, презентованную год назад, и географическое положение Омска, куда «Авангард» собирается вернуться.



Напомним, что сейчас в Омске в аварийном состоянии находится «Арена Омск». Летом 2018 года она начала разрушаться.