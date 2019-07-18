«Авангард» пригласил Леди Гагу в Балашиху, пообещав ковёр
Хоккейный клуб «Авангард» пригласил известную певицу Леди Гагу посетить матч команды в Балашихе.
«Певицу Леди Гагу ругают в инстаграме, в том числе русскоговорящие пользователи. А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество – самое дружелюбное в мире, в нем нет осуждения и травли. P.S. С нас ковёр», – указано в сообщении клуба в «Твиттере».
Ранее «инстаграм» Леди Гаги был атакован пользователями из России, обвинявшими певицу в разводе актера Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк.
Посмотреть фото также можно в «Твиттере».
Напомним, с сезона-2018/19 «Авангард» играет в Балашихе из-за проблем с домашней ареной.
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