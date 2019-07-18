«Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик», получив права на Рантанена

Казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» произвели обмен. Нападающий Радель Фазлеев продолжит карьеру в Нижнекамске, клуб из столицы Татарстана получил права на финского форварда Микко Рантанена, выступающего в Национальной хоккейной лиге за «Колорадо Эвеланш».



Напомним, 23-летний Фазлеев вернулся в систему «Ак Барса» в конце 2018 года. Ранее он 15 матчей провёл в АХЛ, в которых отдал две результативные передачи.



В сезоне-2018/19 Радель выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Барс». В 16 матчах ему удалось отметиться двумя голами и пятью результативными передачами. Его показатель полезности составил «0».



Ранее стало известно, что Фазлеев подписал новый контракт с «Ак Барсом».



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