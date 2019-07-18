Источник: Андрей Марков хочет получать 120 млн. рублей в год

Защитник Андрей Марков рассчитывает подписать контракт с новым клубом с зарплатой не меньше 120 млн. рублей в год, сообщает «РБК-Спорт». 40-летний хоккеист рассматривает варианты в том числе из Национальной хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минут за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «–5».



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Агент Маркова: рассчитываем, что Андрей ещё год отыграет в НХЛ или КХЛ