Источник: Андрей Марков хочет получать 120 млн. рублей в год
Защитник Андрей Марков рассчитывает подписать контракт с новым клубом с зарплатой не меньше 120 млн. рублей в год, сообщает «РБК-Спорт». 40-летний хоккеист рассматривает варианты в том числе из Национальной хоккейной лиги.
В прошедшем сезоне Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минут за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «–5».
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Агент Маркова: рассчитываем, что Андрей ещё год отыграет в НХЛ или КХЛ
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