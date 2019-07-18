37 игроков «Автомобилиста» отправились на сбор в Чехию

37 игроков екатеринбургского «Автомобилиста» отправились на сбор в Чехию, информирует официальный сайт хоккейного клуба. Помимо игроков основного состава в сборах примут участие некоторые хоккеисты молодёжки и игроки, ранее выступавшие за “Горняк”.



Вратари: Владимир Галкин, Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;



защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Иван Вишневский, Павел Воробей, Ефим Гуркин, Фёдор Беляков, Дмитрий Корчемкин, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский;



нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Евгений Мозер, Александр Протапович, Кирилл Пилипенко.