Тодыков и ещё четыре игрока «Витязя» отправлены в фарм-клуб

Пятеро игроков подмосковного «Витязя» отправились на сборы в фарм-клуб — питерское «Динамо», информирует официальный «твиттер» «витязей». В клубе ВХЛ будут тренироваться вратарь Антон Тодыков, защитники Глеб Кожемякин, Юрий Паутов и нападающие Никита Гончаров и Иван Петраков. Сборы питерцев проходят в белорусском Жлобине под руководством главного тренера Эдуарда Занковца.



Игроки молодёжной команды «Витязя» нападающие Дмитрий Зайцев и Захар Бардаков, защитники Вячеслав Сараев, Николай Буренов и Даниил Пыленков, а также вратарь Даниил Чечелев отправились на сборы вместе с основной командой КХЛ.



Напомним, в прошедшем сезоне «Витязь» сумел выйти в плей-офф, где проиграл серию с ЦСКА в четырёх матчах.