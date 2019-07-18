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Артюхин: иду не драться, но отворачиваться от боёв не собираюсь

Артюхин: иду не драться, но отворачиваться от боёв не собираюсь
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Витязя» Евгений Артюхин поделился мнением о своём жёстком стиле игры.

«Разговоры про мой грубый стиль? Я размышлял на эту тему, но что я могу изменить? Стать мягче? Нет, наоборот, на льду надо оставаться жёстким – это мой козырь. Исправлять нужно другие моменты, не получать неоправданных удалений. Но ведь в своём последнем сезоне за «Динамо» у меня и не было таких уж грубых приёмов. Только один раз мне выписали «2+10» за атаку в область головы и шеи. Если сравнивать то, что было раньше, то я действительно изменился. Может быть, стал более хладнокровным, но стиль игры точно меняться не будет.

Буду ли я драться? Если будет причина. Я точно не иду драться, но уходить от боёв не собираюсь. Если кто-то будет вызывать меня специально на драку, то я не отвернусь. В этом смысле я ничуть не изменился», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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