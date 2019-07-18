Кросби — о спортивном долголетии: меня вдохновляет пример Федерера

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об отношении к спортивному долголетию.
«Роджер Федерер и Том Брэди по-прежнему успешны, и это впечатляет. Мне очень нравится наблюдать за такими историями. Я не хочу сравнивать себя с ними. Они играют в других видах спорта. Но спортсмен должен учиться у своих коллег, и меня вдохновляет их пример.
Я уверен, что для условного Тома Брэди игра сильно изменилась по сравнению с тем, какой она была 10 лет назад. Сейчас он готовится к ней иначе, читает её по-другому. И он продолжает меняться. Мелочи продолжают играть очень важную роль. Игра меняется, появляются аспекты, к которым приходится адаптироваться. Но не меняется отношение к работе, подготовке, к таким моментам», — цитирует форварда The Athletic.
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