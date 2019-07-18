Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
«На месте Артемия я бы не разбрасывался направо и налево такими словами, именами и прочими понятиями. Не важен даже смысл фразы, что он хотел сказать. Важно, что остаётся на подкорке. Артемий представляет сборную России в другой стране. За его словами следят сотни тысяч людей, и за слова нужно отвечать. После подписания контракта Панарина не туда понесло. Батюшка – человек взрослый и знает намного больше, чем он. Думаю, Артемий сам пожалеет о том, что бросал такие высказывания», — сказал Кожевников «Чемпионату».
Панарин: проще сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что бога нет
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Россиянин провёл первую тренировку в форме нового клуба, получил признание от сайта НХЛ и дал интересное интервью.
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