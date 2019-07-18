Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.



«На месте Артемия я бы не разбрасывался направо и налево такими словами, именами и прочими понятиями. Не важен даже смысл фразы, что он хотел сказать. Важно, что остаётся на подкорке. Артемий представляет сборную России в другой стране. За его словами следят сотни тысяч людей, и за слова нужно отвечать. После подписания контракта Панарина не туда понесло. Батюшка – человек взрослый и знает намного больше, чем он. Думаю, Артемий сам пожалеет о том, что бросал такие высказывания», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Панарин: проще сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что бога нет