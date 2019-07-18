Овечкин: быть послом в Китае — большая честь для меня

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё грядущее путешествие в Китай. Россиянин поедет в качестве посла Национальной хоккейной лиги, форвард посетит молодёжные хоккейные академии и примет участие во встречах, посвящённых усилиям НХЛ по продвижению хоккея в Китае.



«Для меня большая честь быть послом организации «Вашингтон Кэпиталз» и Национальной хоккейной лиги в этой поездке в Китай», — рассказал Овечкин.



В минувшем сезоне 33-летний российский хоккеист в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. Он записал на свой счёт 51 результативный бросок и добавил к этому 38 голевых передач в 81 матче. Кроме того он заработал показатель полезности «+7» и 40 минут штрафа. В плей-офф на счету капитана столичной команды 9 (4+5) очков в семи играх.



«Вашингтон» вышел в плей-офф, но проиграл в первом раунде «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. Год назад столичный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

Александр Овечкин отправится в Китай как посол НХЛ