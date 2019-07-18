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Титов — о словах Панарина: человек должен сначала думать, а потом говорить

Титов — о словах Панарина: человек должен сначала думать, а потом говорить
Хоккей / НХЛ 0

Бывший наставник новокузнецкого «Металлурга», «Спартака», «Авангарда» и «Трактора» Герман Титов подверг критике высказывания форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина. Напомним, форвард дал интервью, в котором подверг критике религию и российские власти.

«Юмор – хорошее качество человека, но не всегда и не для всех случаев он уместен. Любой человек должен сначала думать, а потом что-либо говорить. Поэтому Панарину нужно призадуматься о своём поведении. Если шутишь – нужно понимать, в каких случаях можно это делать, а в каких нет. Он уже взрослый человек и в таком возрасте должен быть мудрее в своих высказываниях», — сказал Титов «Чемпионату».

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