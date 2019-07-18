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ФХР будет сотрудничать с Ассоциацией хоккея Непала. Там один крытый каток

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ФХР будет сотрудничать с Ассоциацией хоккея Непала. Там один крытый каток
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Федерация хоккея России и Ассоциация хоккея Непала подпишут меморандум о сотрудничестве, рассказал глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров ХК СКА Роман Ротенберг.

«Наше сотрудничество с Непалом не будет отличаться от сотрудничества с другими федерациями. Мы стремимся к взаимодействию со всеми, хотим развивать хоккей общими усилиями. Подобные меморандумы мы заключаем и с другими федерациями», — приводит слова Ротенберга «РБК-Спорт».

Ассоциация хоккея Непала было основана 17 июня 2014 года. Решение о её включении в число членов Международной федерации хоккея было принято на конгрессе организации, который прошёл во время чемпионата мира 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. По данным официального сайта ИИХФ, в Непале есть один крытый каток.

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